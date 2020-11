Danimarca, Skov positivo al Covid. Kjaer non è in isolamento | Milan News

Ultime Notizie Milan News: Kjaer, guai con la Danimarca

MILAN NEWS– Ancora coronavirus nel mondo del calcio. In tanti in questi ultimi giorni si sono lamentati degli impegni della nazionale in quanto mettono a rischio ulteriormente i giocatori, considerando i viaggi in tutto il mondo. A tal proposito, c’è da registrare nella Danimarca la positività del calciatore Robert Skov, oltre al fisioterapista della nazionale.

In Nazionale c’è anche Simon Kjaer, calciatore del Milan. Il difensore centrale rossonero non è tra i giocatori posti in isolamento e dunque potrà partecipare alla gara contro la Svezia. Discorso diverso per l’attaccante Martin Braithwaite, che è stato messo in isolamento. Passiamo al mercato: e’ in arrivo un nuovo svedese dopo Ibrahimovic? VAI ALLA NEWS>>>