Danimarca, Kjaer protagonista con il Kazakistan nel giorno del compleanno

Il difensore del Milan Simon Kjaer, che oggi compie 34 anni, si è reso protagonista in Kazakistan-Danimarca

Nella giornata odierna è cominciato il secondo turno delle qualificazioni ad Euro 2024 e la prima gara in programma, alle ore 15:00, è stata Kazakistan - Danimarca . Tra i protagonisti del match, oltre all'attacante dell'Atalanta Rasmus Hojlund , c'è stato anche Simon Kjaer , che oggi tra l'altro festeggia il suo 34° compleanno.

Al 21' del match andato in scena all'Astana Arena, infatti, il difensore del Milan e capitano della Danimarca si è voluto concedere un regalo, trovano un assist al bacio per il compagno di Nazionale Rasmus Hojlund. Il forte attaccante, in passato accostato al Diavolo, ha trovato poi il raddoppio poco prima della fine del primo tempo, dopo aver segnato 4 reti contro la Finlandia.