Danimarca, Kjaer convocato per i Mondiali in Qatar (Video)

Simon Kjaer, difensore del Milan, è stato convocato dalla Danimarca per il Mondiali in Qatar nel 2022. Il video di presentazione

Non era in discussione, ma adesso è diventato ufficiale: Simon Kjaer partirà con la sua Danimarca per disputare i Mondiali in Qatar. Lo ha comunicato la federcalcio danese attraverso un bellissimo video pubblicato su Twitter.