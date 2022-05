Danimarca, convocato Kjaer per la Nations League. Ma non giocherà

Simon Kjaer, capitano della Danimarca e difensore del Milan, sta ancora recuperando dall'infortunio che lo ha messo k.o. per sei mesi

La Danimarca è inserita nel Gruppo 1 della competizione contro la Francia (che affronterà venerdì 3 giugno in trasferta), la Croazia (avversaria di venerdì 10 giugno su terreno amico) e l' Austria (rivale lunedì 6 giugno fuori e lunedì 13 giugno in casa).

Naturalmente, Kjaer non giocherà alcuna partita con la Danimarca. Proseguirà con gli allenamenti personalizzati, per farsi trovare pronto con l'avvio della nuova stagione del Milan, poiché ancora in recupero dopo l'operazione ai legamenti del ginocchio. Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>