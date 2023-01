Dani Alves arrestato in Spagna: pesanti accuse a suo carico

Dopo anni di onorata carriera, la maggior parte dei quali nel Barcellona , aveva partecipato ai Mondiali di Qatar 2022 con il Brasile , risultando uno dei più esperti presenti alla manifestazione iridata. Oggi, invece, Dani Alves sta vivendo ben altri momenti, dal momento in cui è giunta da poche ore la notizia del suo arresto, avvenuto proprio in Spagna.

Dani Alves arrestato per un fatto risalente al 30 dicembre scorso

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l'ex terzino dei blaugrana sarebbe accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna, per un fatto avvenuto in un night club di Barcellona il 30 dicembre scorso. Pare che Dani Alves si sia consegnato e abbia rilasciato anche alcune dichiarazioni, per poi essere portato alla Ciutat de la Justicia.