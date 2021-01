Damiani: “Il Milan può giocarsela per i primi 3 posti. E’ un bel gruppo”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato ed calciatore del Milan Oscar Damiani, tra le altre cose, ha parlato anche della squadra di Stefano Pioli: "La squadra ha dei valori – ha dichiarato – c'è un bel gruppo. Il Milan può giocarsela per i primi tre posti. Non va sottovalutato. Ci saranno comunque delle difficoltà inevitabili in una stagione".