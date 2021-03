Dalla Svezia – Milan, Ibrahimovic torna in nazionale. Le novità | News

Milan, Ibrahimovic convocato dalla Svezia

Novità in vista per Zlatan Ibrahimovic. Si avvicina infatti il ritorno dell’attaccante in Nazionale. Secondo quanto viene riportato da FotbollDirekt, il commissario tecnico Janne Anderson avrebbe deciso di convocare Ibra per impegni contro Georgia e Kosovo (qualificazioni ai Mondiali) e per l’amichevole con l’Estonia. Ricordiamo che qualche mese fa Ibrahimovic aveva incontrato il ct svedese a Milano, dando la propria disponibilità. Intanto il Milan pensa al calciomercato: nel mirino due gioielli in Serie A.