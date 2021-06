Dalla Spagna – Il clamoroso retroscena: Ancelotti contattato dall’Inter

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Dalla Spagna riportano un clamoroso retroscena sull'Inter: la notizia

Carlo Ancelotti è tornato sulla panchina del Real Madrid sei anni dopo il suo addio. Stando a quanto riportato da 'As', sul tecnico italiano non c'era solamente l'interesse dei 'blancos'. Anche l'Inter, dopo aver saluto in maniera definitiva Antonio Conte, avrebbe fatto un tentativo per l'ex allenatore del Milan. Ancelotti, però, ha declinato l'offerta nerazzurra in quanto si ritiene un uomo che ha fatto la storia dei rossoneri sia da tecnico che da calciatore. Dunque si trattava di una proposta che non avrebbe mai accettato dai rivali interisti. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione