Dalla MLS, l’attacco a Ibrahimovic: “Felice che non sia più qui”

MILAN NEWS – Una vecchia conoscenza del calcio italiano Felipe Campanholi Martins, scartato dal Padova a 17 anni per un difetto cardiaco, ha attaccato su Twitter Zlatan Ibrahimovic dopo le parole di ieri sera in cui lo svedese ha affermato: “Se fossi stato qui fin dall’inizio avremmo vinto lo scudetto”.

Parole che non sono andate giù ad un suo ex avversario nel campionato americano come Felipe Martins, che ha scritto: “Felice che tu non sia più in MLS”, citando proprio lo svedese su Twitter. Oltreoceano l’attaccante di Malmoe continua a far discutere e a far parlare di sé..

DEL SUO FUTURO HA PARLATO PROPRIO IBRA: “LEGGI TRA LE RIGHE..”

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓