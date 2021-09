Dalla Francia – Milan, Giroud non verrà convocato in Nazionale / News

Secondo quanto riferisce la stampa francese, L'attaccante dell Milan Olivier Giroud non sarà convocato in nazionale. Il punto

Dopo un avvio di stagione scoppiettante, Olivier Giroud è stato costretto a fermarsi prima a causa del Covid, poi per una fastidiosa lombalgia. Il francese era andato in gol sia nelle amichevoli pre campionato sia con il Cagliari. Contro Spezia e Atletico Madrid, l'ex Chelsea ha mostrato una condizione fisica tutt'altro che brillante. Secondo quanto riferisce 'L'Equipe' il giocatore non verrà convocato in nazionale per la partita di Nations League contro il Belgio. Per il Milan può rappresentare una buona notizia visto che Giroud potrebbe approfittare della pausa per ritornare al top. Didier Deschamps diramerà la lista dei convocati nella giornata di domani. La nostra esclusiva di mercato sul giovane Lorenzo Lucca. L'attaccante piace, ma dipende tutto da un altro baby talento