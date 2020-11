Auguri a Bocchetti: l’ex difensore del Milan compie 34 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Salvatore Bocchetti, nato a Napoli il 30 novembre 1986, compie oggi 34 anni.

In carriera Bocchetti ha vestito anche la maglia del Milan, per 9 volte, nella stagione 2014/2015. Il difensore attualmente del Pescara – il cui cartellino però appartiene al Verona – arrivò al Milan nel gennaio 2015 e lasciò il club rossonero al termine di quell’annata. La redazione di PianetaMilan augura a Bocchetti i migliori auguri per il suo compleanno.

