Da Manchester ad oggi: buon compleanno a Dida, icona del Milan

Giorno di festa nel mondo Milan. Nelson de Jesus Silva chiamato da tutti quanti Nelson Dida compie 52 anni.
Giorno di festa nel mondo Milan. Nelson de Jesus Silva chiamato da tutti quanti Nelson Dida compie 52 anni. Nato il 7 ottobre del 1973 a Irarà in Brasile, Dida ha contribuito a scrivere alcune pagine indelebili della storia del Milan e del calcio, sia europeo che mondiale. Arrivato a Milano nel lontano 2000, Dida è diventato subito un punto fermo della squadra, distinguendosi con le sue prestazioni sublimi e la freddezza nei momenti più difficoltosi, soprattutto nelle grandi notti europee che hanno caratterizzato i suoi anni rossonero. Con la maglia del Milan ha collezionati circa 200 presenze vincendo:

  • 1 Campionato Italiano

  • 1 Coppa Italia

  • 1 Supercoppa Italiana

  • 1 Coppa del Mondo per Club

  • 2 Champions League

  • 2 Supercoppe UEFA

    Un momento indimenticabile impresso nel cuore di tutti i tifosi rossoneri e la sua parata nella finale di Champions League di Manchester nel 2003 contro la Juventus . Dopo essersi ritirato, Dida è rimasto comunque nel mondo del calcio facendo il preparatore dei portieri del Milan.

    In occasione del suo compleanno, il club rossonero ha voluto festeggiarlo tramite i propri canali social scrivendo: "Buon compleanno, Nelson Dida! Una leggenda tra i pali e per sempre rossonero!"

