Giorno di festa nel mondo Milan. Nelson de Jesus Silva chiamato da tutti quanti Nelson Dida compie 52 anni. Nato il 7 ottobre del 1973 a Irarà in Brasile, Dida ha contribuito a scrivere alcune pagine indelebili della storia del Milan e del calcio, sia europeo che mondiale. Arrivato a Milano nel lontano 2000, Dida è diventato subito un punto fermo della squadra, distinguendosi con le sue prestazioni sublimi e la freddezza nei momenti più difficoltosi, soprattutto nelle grandi notti europee che hanno caratterizzato i suoi anni rossonero. Con la maglia del Milan ha collezionati circa 200 presenze vincendo: