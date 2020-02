D. Massara: “Paqueta? Il suo ruolo non è ancora definito”

NEWS MILAN – Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Lucas Paqueta, centrocampista del Milan che continua a non convincere con le sue prestazioni.

"Per Paquetá non c'è stato ancora un allenatore che ha deciso dove collocarlo in campo in modo definitivo. Gli abbiamo visto fare la mezzala, il trequartista, l'attaccante esterno, addirittura il centrocampista esterno. Se potesse scegliere lui chissà dove si schiererebbe. È uno a cui la tecnica non manca, immagino che nella sua testa si collochi in una posizione di campo in cui possa ricevere tanto palla. Più lo avvicini alla porta e più lo allontani da una zona di possesso".

