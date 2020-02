Manchester United, Shaw: “Ibrahimovic mi prese in giro per tre settimane…”

NEWS MILAN – Luke Shaw, terzino del Manchester United, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Soccer Am, ha svelato un piccolo aneddoto relativo a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan.

"Durante un allenamento stavamo facendo una partitella con le porticine – dice Shaw -. Per non fare segnare Pogba mi sono messo davanti alla linea con le gambe chiuse ma con un gioco di prestigio riuscì a farmi un goal facendomi tunnel. Tutti i compagni mi hanno massacrato soprattutto Ibrahimovic che mi ha preso in giro per tre settimane".

