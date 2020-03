Cutrone positivo al Coronavirus, salgono i contagi in Serie A: i dati

ULTIME NOTIZIE – La Fiorentina ha comunicato la positività al coronavirus dell’ex Milan Patrick Cutrone e del difensore argentino German Pezzella. Si allarga dunque il contagio in casa viola, dopo che ieri era stata annunciato il primo caso, relativo a Dusan Vlahovic. Il serbo, che sta bene, è a casa e non ha più sintomi, è stato il primo giocatore della Fiorentina ad essere sottoposto a tampone per il Covid-19. Positivo anche un fisioterapisti, Stefano Dainelli. Sono comunque tutti in buone condizioni di salute nelle lore case a Firenze, ha fatto sapere il Club di Rocco Commisso. La squadra è ovviamente in autoisolamento già da ieri.

In Serie A sale dunque a 9 il conteggio dei giocatori contagiati: a Rugani, il primo del campionato italiano a essere risultato positivo al tampone, sono seguiti gli annunci di Gabbiadini e altri 4 compagni della Sampdoria (oltre al responsabile medico Amedeo Baldari). Sempre ieri, poi, si è aggiunta la positività di Vlahovic e quelle odierne di Cutrone e Pezzella. La sensazione, purtroppo, è che sia solo l’inizio. Seguiranno aggiornamenti. Le ultime news nel nostro LIVE