Curva Sud Milano: “Solo mai ti lascerò”. Quanti avrebbero reagito così?

Nonostante la pesante sconfitta contro la Lazio la Curva Sud ha sostenuto fino all'ultimo i suoi beniamini. In quanti lo avrebbero fatto?

La sconfitta è stata di quelle pesanti, di quelle che rimangono nella memoria dei tifosi e che possono segnare un'intera stagione, magari rappresentando il punto di svolta della stessa. La speranza dei tifosi del Milan è che la caduta contro la Lazio abbia le stesse conseguenze che ebbe a suo tempo il 5-0 rimediato per mano dell' Atalanta . Da quel momento, infatti, si può registrare il cambio di passo del Diavolo.

Nella delusione generale, però, la serata di martedì 24 gennaio ha fornito anche qualche buon segnale. Non dal campo, anche perché nessuno ha davvero convinto appieno, quanto dagli spalti. I tifosi rossoneri della Curva Sud, come prevedibile, erano molti meno di quelli della Lazio , ma il supporto che hanno fornito alla squadra è paragonabile a quello delle grandi occasioni.

Milan, l'importanza del sostegno della Curva Sud

Nonostante la disfatta, anche sullo 0-4 la Curva Sud Milano ha sostenuto i propri beniamini e lo ha fatto fino all'ultimo, al di là della prestazione, da dimenticare, e del risultato, pesante e scottante. Al termine dell'incontro la squadra si è portata sotto il settore in cui si trovavano i propri supporter. Da una parte è arrivato il ringraziamento per il sostegno nonostante il disastro, dall'altra sono giunte le scuse dei giocatori per quanto mostrato sul rettangolo verde dello stadio Olimpico.