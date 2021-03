CT Svezia: “Ibrahimovic il miglior calciatore svedese di tutti i tempi”

CT Svezia: “Ibrahimovic ancora tra i migliori al mondo”

Janne Andersson, CT della Svezia, ha elogiato Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa dopo la convocazione per i prossimi impegni della Nazionale svedese. Queste le dichiarazioni : “Zlatan è ancora uno dei migliori attaccanti del mondo e secondo me è di gran lunga il miglior calciatore svedese di tutti i tempi. Ha una grande esperienza di cui noi della nazionale usufruiremo”. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime