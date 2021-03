CT Belgio: “Lukaku? Bella la reazione dopo la lite con Ibrahimovic”

Lite Lukaku-Ibrahimovic, l’opinione

Roberto Martinez, CT del Belgio, ha parlato del suo giocatore Romelu Lukaku e della reazione dopo lo scontro con Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'La Derniere Heure': "Ho apprezzato la reazione di Lukaku. È stato un derby in cui la pressione sui giocatori era a livelli estremi. Quando puoi destabilizzare un avversario da giocatore esperto, lo fai. Romelu era pronto per la sfida. Ha segnato in questa partita, l'ha vinta e, cosa che mi ha reso ancora più contento, ha segnato anche nel derby successivo. Questa è stata la prova della sua autostima".