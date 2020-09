KESSIE IN DIFESA?

CONFERENZA STAMPA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Milan. Queste le sue parole su Franck Kessie e la possibilità che l’ivoriano possa essere impiegato in difesa qualora ce ne fosse bisogno: “Ho parlato con lui e mi ha dato disponibilità nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Lo ha fatto in passato e spero che non ci sia l’urgenza, ma nel caso lui è pronto”.

