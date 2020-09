Calciomercato Lazio – El Shaarawy biancoceleste secondo Wikipedia

Calciomercato Lazio: El Shaarawy biancoceleste su Wikipedia

CALCIOMERCATO LAZIO – Non sembra esserci un interessamento della Lazio nei confronti di Stephan El Shaarawy, ma evidentemente qualcuno la pensa diversamente. Su Wikipedia, infatti, ieri è apparso un dato a sorpresa sulla pagina dell’esterno classe 1992. Qualcuno, infatti, ha scritto sulla nota enciclopedia online che il Faraone è un nuovo giocatore biancoceleste. Tutti, però, possono modificare le pagine di Wikipedia e dunque è probabile si sia trattato di un semplice scherzo più che di una vera anticipazione di mercato. L’ex Milan è sotto contratto con lo SH Shenhua fino al 2022 e guadagna 16 milioni netti. Vero che vorrebbe tornare in Italia, ma ci sono diverse squadre interessate e non la Lazio. Il costo sarebbe di almeno 12 milioni se non arrivasse in prestito, ma ElSha è rimasto legato alla Roma ed è davvero difficile vederlo dall’altra parte della capitale.

