Crotone-Milan, gol di Kessie su rigore: un film già visto…

Un ‘deja vù’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan riesce a sbloccare una partita non facile da affrontare visto il forte vento che si sta abbattendo sullo stadio ‘Ezio Scida’. Rossoneri in vantaggio grazie al rigore trasformato da Franck Kessie, sempre glaciale dal dischetto. Un episodio che riporta la memoria al 20 agosto 2017, ad un altro Crotone-Milan giocatosi nel capoluogo calabrese. In occasione di quella data fu proprio l’ivoriano, sempre su rigore, a dare il via alle marcature del Diavolo, vittorioso a fine match per 3-0. Come finirà invece questa volta?

