Crotone-Milan a porte chiuse: il comunicato dei calabresi

CROTONE-MILAN A PORTE CHIUSE

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il match di domenica pomeriggio all’Ezio Scida di Crotone tra rossoblù e Milan si giocherà a porte completamente chiuse. Nessuna possibilità nemmeno per i 1000 tifosi a cui era stato concesso l’accesso in alcuni impianti durante la prima giornata di campionato, tra cui anche in occasione di Milan-Bologna. In quella il club rossonero ha concesso l’ingresso soprattutto al personale medico e infermieri delle principali strutture ospedaliere della Lombardia. Decisione diversa, invece, per il Crotone che ha deciso di tenere le porte completamente chiuse per la partita di domenica.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Il Football Club Crotone comunica che la gara di serie A TIM in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro il Milan si disputerà senza l’accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento si risulta in attesa – sarebbero infatti necessari una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le condizioni temporali”.

BALLOTTAGGIO IN ATTACCO PER MISTER PIOLI>>>