Crotone-Milan 0-2: fuori Rebic per infortunio. Dentro Colombo

Crotone-Milan, infortunio al braccio per Rebic

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Brutto infortunio per Ante Rebic, attaccante rossonero, costretto ad uscire per un problema al braccio durante Crotone-Milan. Scattando in contropiede, trattenuto da un difensore centrale calabrese, Rebic è caduto male in corsa. Il croato, rialzatosi molto dolorante, è andato direttamente fuori dal campo. Incidente al braccio (spalla o gomito?) e dentro Lorenzo Colombo al 58′. SEGUI QUI IL SECONDO TEMPO DI CROTONE-MILAN >>>