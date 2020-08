ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, attaccante croato del Milan, è stato convocato dal Ct Zlatko Dalic per le gare di Nations League di settembre contro Francia e Portogallo in programma il 5 e l’8. Gare che di fatto inaugureranno la stagione dell’attaccante rossonero che si troverà a Milanello il prossimo 24 agosto in compagnia del resto della squadra di Stefano Pioli.

