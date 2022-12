Cristiano Ronaldo: “Il progetto dell’Al Nassr è molto stimolante” | News

Arrivano le prime dichiarazioni di Cristiano Ronaldo dopo l'ufficialità del suo trasferimento all'Al Nassr. "Sono ansioso di provare un nuovo campionato in un altro Paese. Il progetto dell'Al Nassr è molto stimolante e sono entusiasta di unirmi ai miei compagni per aiutare la squadra a ottenere più successi", queste le parole apparse nel comunicato ufficiale del club saudita. Il rinnovo di Giroud ritarda? La situazione >>>