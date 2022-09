Cristiano Ronaldo: “Continuerò almeno fino a Euro 2024”

Non certo il periodo migliore della sua carriera quello recente, ma Cristiano Ronaldo ha le idee chiarissime sul proprio futuro, specie per quanto riguarda ciò che ha ancora da compiere con la maglia della nazionale portoghese.

Premiato dalla Federazione portoghese con il Quinas de Ouro in qualità di capocannoniere, Cristiano Ronaldo si è espresso così in merito al proprio futuro professionale: "Voglio essere presente sia ai prossimi Mondiali che ai prossimi Europei del 2024. Sono ancora molto motivato, ho grandi ambizioni e il mio percorso non è ancora finito".