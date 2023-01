Cristiano Ronaldo, previsti 30 mila tifosi per la presentazione

Cristiano Ronaldo è un calciatore che ha segnato un periodo molto lungo nel calcio moderno. I suoi gol con la maglia soprattutto del Real Madrid e i suoi trionfi, lo hanno incoronato come uno dei calciatori migliori di sempre. Il suo passaggio all' Al Nassr ha fatto notizia in tutto il Mondo e tutti stanno aspettando la presentazione, che avverrà nella giornata di domani.

Al Nassr, prevista per domani la presentazioni di Cristiano Ronaldo

Salvo colpi di scena, Cristiano Ronaldo domani sarà presentato come nuovo giocatore dell'Al Nassr. Il campione portoghese, a detta di Marca, ha raggiunto Riad in serata, e domattina svolgerà le visite mediche. Subito dopo i gialloblù lo annunceranno dinanzi a 30.000 tifosi, direttamente dentro lo stadio di Mrsool Park. Una presentazioni molto attesa per un Paese inter praticamente. CR7 va via dall'Europa, ma non si smette di parlare di lui. Calciomercato Milan – Bakayoko ha il via libera? La situazione >>>