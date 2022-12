Cristiano Ronaldo e quel desiderio del 2015: come passa veloce il tempo

Come riportato dal sito derbyderbyderby.it sui social qualche utente ha ricordato un vecchio episodio. Era il 2015, il talk show di Jonathan Ross vedeva come ospite proprio Cristiano Ronaldo , in forza al Real Madrid . Alla domanda sul futuro e sul finale di carriera, il calciatore portoghese rispose in questo modo.

"Mi immagino in un top club per finire la carriera. Per quella che è stata la mia carriera finirò a giocare in una top in Europa". Diciamo che non è andata proprio così.