Criscitiello: “Un errore far rinnovare solo Ibrahimovic, il più vecchio” | News

Michele Criscitiello ha espresso il suo pensiero in merito al mercato del Milan e ai giocatori in scadenza di contratto

Michele Criscitiello, giornalista e conduttore di Sportitalia, ha scritto per 'TuttoMercatoWeb.com' il suo pensiero sul mercato di gennaio del Milan e della situazione rinnovi in casa rossonera. "Un passaggio sul mercato del Milan che si sta giocando la qualificazione in Champions con dieci calciatori in scadenza di contratto. Un errore colossale. Un errore è stato anche quello di rinnovare, tra undici calciatori in scadenza, solo Ibrahimovic. Sono partiti dal più vecchio, a 7 milioni di euro. Donnarumma è sempre più lontano e perdere un talento del vivaio, classe 1999, a zero è una sconfitta di tutta la società. Tanti rinnovi sono ancora fermi sulla scrivania di Gazidis. Il Milan ha peccato di inesperienza ed è arrivato troppo lungo sui temi dei rinnovi. Oggi ne paga le conseguenze. L'unica speranza è il ritorno in Champions League, altrimenti qualcuno (Gazidis) dovrebbe dare delle spiegazioni ma soprattutto prendere una decisione. Al Milan, senza risultati, si va a casa. Lui, finora, non è mai stato messo in discussione e sinceramente dopo i fallimenti sul campo, sul mercato e con la SuperLega non ne comprendiamo il motivo".