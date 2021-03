Crespo: “Per giocare nel Milan devi avere qualcosa in più rispetto agli altri”

Milan, i ricordi di Crespo

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, è intervenuto attraverso il canale ufficiale Twitch rossonero. Questo il suo ricordo sulla doppia sfida con il Manchester United nella stagione 2004/2005: “E’ stata una partita preparata bene. Di fronte c’erano grandissimi giocatori. Andare ad Old Trafford e vincere è stato stupendo perché l’abbiamo giocata veramente bene. Al ritorno abbiamo vinto di nuovo 1-0 e ho avuto la fortuna di segnare di nuovo. In quel momento vedo Cafu che sta per fare il cross che non mi è arrivato teso, io stavo retrocedendo e non ho avuto troppe alternative. Se stoppavo palla di petto Ferdinand me la rubava e quindi mi sono chiesto ‘che faccio?’. L’unica possibilità che avevo era metterlo sul secondo palo, ma sembra che abbia avuto il mirino. Per giocare nel Milan devi avere qualcosa in più rispetto agli altri, devi essere all’altezza e ti devi preparare. A me è andata bene”. Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese