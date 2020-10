Covid, Ronaldo: “Violato il protocollo? Bugia!”. La riposta di Spadafora

Cristiano Ronaldo-Spadafora: continua lo scontro

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – Cristiano Ronaldo-Spadafora, continua lo scontro. Dopo le parole del Ministro dello Sport, che accusava il portoghese di aver violato il protocollo, arriva pronta la riposta tramite una diretta Instagram: “Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure e sono tornato in Italia in aereoambulanza, non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino”.

La replica di Spadafora non si è fatta attendere: “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema, confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni dell’ASL di Torino. Non interverrà più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”.

