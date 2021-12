Covid, Rangnick: “Se prendi un no-vax, metti in conto di averlo spesso out”

Rangnick, allenatore del Manchester United, ha parlato del mercato, condizionato dai giocatori che non vogliono vaccinarsi. Le sue parole.

Il mercato si avvicina e Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ha parlato della possibilità che possa essere condizionato dal fatto che alcuni giocatori non si siano vaccinati. Secondo lui, questo sarà uno dei parametri che verranno presi in considerazione nella scelta dei nuovi acquisti. Ecco tutte le sue parole in conferenza stampa: "Sì, il vaccino sarà preso in considerazione. Capisco benissimo ciò che ha detto Klopp. Se ingaggi un giocatore sapendo che non è vaccinato allora devi essere consapevole che questi potrebbe non essere disponibile per diverso tempo, non solo per 10 giorni, ma regolarmente in questo periodo di pandemia". Milan, colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime di mercato >>>