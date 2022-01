Covid, Cassano ricoverato per complicazioni: le sue condizioni / News

Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, è stato ricoverato a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute dovuto al Covid

Secondo quanto riferisce 'Genova Today' Antonio Cassano è stato ricoverato a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute. L'ex Milan ha trascorso gli ultimi giorni del 2021 e i primi giorni del 2022 in totale isolamento dopo aver contratto il Covid. Nelle ultime ore, però, 'Fantantonio' è stato costretto a recarsi all'ospedale di San Martino di Genova, dove sarà monitorato dall'equipe del professor Bassetti. Le sue condizioni, però, sono buon e non destano particolare preoccupazione.