Countdown Ibrahimovic: il Milan aspetta il suo ritorno in Italia

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, sta per scoccare l’ora di Zlatan Ibrahimovic. Con gli allenamenti che dovrebbero iniziare il 18 maggio prossimo, l’attaccante dovrebbe tornare dalla Svezia entro domenica per iniziare le due settimane di quarantena, così come Kessie, di ritorno dalla Costa D’Avorio.

Questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus è stato vissuto in maniera diversa da Ibrahimovic rispetto ai suoi colleghi. Mentre Cristiano Ronaldo ad esempio si è allenato a Madeira, Zlatan ha avuto a disposizione addirittura una squadra intera (l’Hammarby), continuando a lavorare regolarmente come in Italia. Tra l’altro le immagini del triangolare della settimana scorsa hanno fatto il giro del mondo, con il network Discovery che gli ha dedicato addirittura una telecamera personalizzata.

Ma quale sarà il futuro di Ibrahimovic? Le sue parole di venerdì non hanno dissipato i dubbi: "Ho un contratto con il Milan e vedremo come finirà, se finirà. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile, non si sa mai cosa può succedere. Se fai parte di una squadra, dovresti essere in grado di contribuire con qualcosa. Vedremo cosa succederà". In ogni caso, nonostante i 38 anni (39 ad ottobre), Ibra continua a brillare. A Gazidis il compito di farlo rimanere per un altro anno in rossonero.