Calciomercato Milan – Rebic chiama Jovic: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il nome di Luka Jovic torna ad essere accostato al Milan. Il Real Madrid ha speso 60 milioni di euro per prenderlo dall’Eintracht Francoforte, ma durante la stagione Jovic ha fatto molta fatica a trovare spazio con i blancos. In Liga in questa annata ha collezionato tre reti in quindici presenze.

Jovic, considerando che in Spagna è completamente chiuso da Karim Benzema, potrebbe diventare l’occasione di mercato da sfruttare per il Milan. Un alleato per i rossoneri potrebbe essere Ante Rebic. Il croato era uno dei giocatori ai quali Jovic era più legato all’Eintracht, e dunque l’attaccante del Milan potrebbe consigliare all’ex compagno di squadra di prendere in considerazione la destinazione Italia, in modo da rilanciarsi così come è successo a lui.

E’ evidente però che l’arrivo di Jovic al Milan è tutt’altro che scontato. Il Real Madrid ha infatti spesso 60 milioni di euro solo un anno fa, e quindi non può permettersi il lusso di svendere il giocatore, ma allo stesso tempo il club rossonero non vuole solo valorizzare un calciatore di un’altra società. L’idea? Un prestito oneroso di 24 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo in base ai risultati della squadra. Ovviamente questa ipotesi è da considerare soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare Rangnick.

Nel caso in cui invece dovessero rimanere Pioli e soprattutto Zlatan ibrahimovic il Milan cercherebbe sul mercato un vice dello svedese. Uno dei nomi sul taccuino di Ivan Gazidis è Myron Badu, attaccante classe 2001 dell’Az Alkmaar dove ha segnato 20 gol e 13 assist in 39 gare. Il suo procuratore? Mino Raiola, che aspetta ancora il club rossonero per parlare del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Gli altri nomi sono quelli di Johnatan David del Gente e Gianluca Scamacca. Intanto un calciatore del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti, continua a leggere >>>

