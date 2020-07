Costacurta: “Ibrahimovic? Non lo vedo come allenatore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Lo svedese sembra allontanarsi dal Milan, ma più in generale ci si chiede cosa farà l’attaccante una volta che deciderà di smettere con il calcio giocato.

A parlarne anche Billy Costacurta, ex difensore del Milan intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Ibrahimovic? Non lo vedo come allenatore, lo vedo come uno alla Cantona, quel carattere lì”. INTANTO UN CALCIATORE E’ SEMPRE PIU IMPORTANTE PER PIOLI, CONTINUA A LEGGERE >>>