Milan-Atalanta, Costacurta e Condò in coro: “Biglia era da rosso!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Condò e Alessandro Costacurta al termine della gara Milan-Atalanta hanno detto la loro sul fallo di Lucas Biglia in occasione del fallo da rigore dato ai bergamaschi per l’intervento dell’argentino su Malinovskyi. Sia secondo il giornalista sportivo che l’ex difensore del Milan, il fallo dell’ex Lazio era da rosso diretto e non da giallo.

Daniele Doveri dopo aver rivisto il fallo al VAR ha fischiato rigore per la Dea ammonendo il sudamericano del Milan.

QUESTE LE PAROLE DI PIOLI AL TERMINE DELLA GARA>>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓