Costacurta: “Drogba decisivo per il mio addio al calcio..”

L’ANEDDOTO DI COSTACURTA

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dagli studi di Sky Sport, durante i sorteggi dei gironi di Champions League, Billy Costacurta ha rivelato un aneddoto su Didier Drogba, invitato a Nyon.

“Giocai contro Drogba in una gara di preseason e lo dovetti marcare. Quel giorno fu decisivo per me perché capii che dovetti smettere di giocare a calcio. La differenza fisica fu abissale. Anche Maldini quel giorno si rese conto della differenza fisica con Drogba e che forse stava arrivando la fine della carriera”.

Su Malouda, altro invitato per il sorteggio a Nyon: “Un’altra volta contro il Lione affrontati Malouda da terzino destro. Con qualche calcettino riuscì a tenerlo lontano (ride ndr). Però anche lui era un grande calciatore”.

RIO AVE-MILAN, LE CURIOSITA’ DEL MATCH>>