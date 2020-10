Europa League, Rio Ave-Milan: 7 curiosità sul playoff di questa sera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Si avvicina Rio Ave-Milan. La tensione sale, la posta in palio è davvero alta. I rossoneri, in Portogallo, si giocano l’accesso ai gironi di Europa League, che mancano dal dicembre 2018. Un crocevia di enorme importante, dall’Estádio do Rio Ave FC passerà molto dell’intera stagione. In attesa del fischio d’inizio, in programma alle 21.00, scopriamo 7 curiosità legate a questa sfida.

1- Primo incontro ufficiale tra Rio Ave e Milan. I rossoneri sono rimasti imbattuti in 16 delle diciotto partite in competizioni UEFA contro formazioni portoghesi (10V, 6N), mantenendo la porta inviolata per ben 11 volte.

2- Le uniche due sconfitte del Milan contro formazioni portoghesi (su diciotto precedenti) sono arrivate in casa, sempre contro il Porto: 0-1 nel primo turno della Coppa dei Campioni 1979/80 e 2-3 nella fase a gironi della Champions League 1996/97.

3- L’ultimo precedente tra il Milan e una squadra portoghese in una competizione europea risale alla sfida contro lo Sporting Braga del novembre 2008, nella fase a gironi della Coppa UEFA: vittoria per 1-0 grazie alla rete di Ronaldinho.

4- Questa sarà la prima sfida tra il Rio Ave e una formazione italiana in competizioni UEFA.

5- Il Rio Ave ha ottenuto il pass per quest’ultima fase di qualificazione alla prossima Europa League superando sempre in trasferta prima i bosniaci del Borac Banja Luka e poi i turchi del Besiktas (quest’ultimi tramite la lotteria dei calci di rigore).

6- Il Milan potrebbe qualificarsi alla fase finale dell’Europa League/Coppa UEFA per la 12° volta, dall’altra parte invece solo una volta il Rio Ave ha preso parte alla fase finale di una competizione europea: l’Europa League 2014/15.

7- Il Milan va a segno da 16 match consecutivi in tutte le competizioni, non fa meglio dal settembre 2017 (26 in quel caso).

