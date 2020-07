Costacurta: “Acerbi al Milan era presuntuoso, ma poi…”

MILAN NEWS – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, in un’intervista apparsa sul sito della Lazio, ha parlato del passato al Milan di Francesco Acerbi. Ecco il suo pensiero: “Acerbi non mi ha sorpreso, lo stimo molto. Ai tempi in rossonero era un po’ presuntuoso, poi la brutta malattia che ha avuto lo ha fatto maturare, regalandogli una svolta. Adesso è uno dei migliori difensori del campionato e potrebbe giocare in qualsiasi squadra italiana ed europea”.

