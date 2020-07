Costacurta: “Vi racconto il mio Lazio-Milan preferito”

MILAN NEWS – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, in un’intervista apparsa sul sito biancoceleste, ha raccontato il suo Lazio-Milan preferito. Le sue parole: “Lazio-Milan preferito? Ce ne sono tanti. Quando giocavo contro la Lazio erano sempre sfide tra amici: mi vengono in mente Signori, Boksic, Nesta, Negro e Favalli, solo per citarne alcuni. Ce ne davamo tante però (ride, ndr) perché nessuno voleva perdere. Forse la partita più emozionante contro i biancocelesti fu quando, nel 2004, espugnammo l’Olimpico grazie ad un gol di Ambrosini, lì capimmo che avremmo vinto lo scudetto“.

