Costa d’Avorio-Madagascar 2-1, Kessie in campo per 90 minuti / News

Costa d’Avorio-Madagascar, 90 minuti per Kessie

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessie è un giocatore fondamentale per il centrocampo del Milan: quantità e qualità al servizio di Stefano Pioli. Cambiando l’ordine degli addendi, il risultati non cambia. Il classe 1996, in occasione di Costa d’Avorio-Madagascar, ha giocato per 90 minuti nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Gli ‘elefanti’ hanno avuto la meglio per 2-1: in gol anche ‘l’italiano’ Gervinho. Questa la posizione del Milan sul futuro dell’ivoriano. VAI ALLA NOTIZIA >>>