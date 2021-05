Corsa Champions: Atalanta e Milan, mancano tre punti | Serie A News

Il Milan è impegnato nella corsa per un posto in Champions League con altre quattro squadre. Calendario e combinazioni degli ultimi 180'

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli è impegnato nella corsa per un posto in Champions League. Ieri sera i rossoneri hanno stravinto, 0-7, sul campo del Torino. Ma hanno vinto anche le altre quattro rivali del Diavolo. Ovvero Atalanta (2-0 sul Benevento), Napoli (5-1 all'Udinese), Juventus (1-3 sul campo del Sassuolo) e Lazio (1-0 sul Parma).

La classifica di Serie A, attualmente, vede, dopo l'Inter, con 88 punti, già campione d'Italia e sicura di un piazzamento in zona Champions, Atalanta e Milan a 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio 67 (ma con una gara in meno). Le squadre avanti a tutte in questo momento, ovvero Atalanta, Milan e Napoli, sono logicamente favorite a 180' dal termine del campionato.

Ma, essendoci a conti fatti solo tre punti di distanza dalla seconda alla quinta, è tutto matematicamente aperto e possibile. Ad Atalanta e Milan, per andare in Champions League, bastano di fatto tre punti. I bergamaschi saranno impegnati a Genova contro il Genoa già salvo; il Milan riceverà il Cagliari a 'San Siro'.

Con una vittoria Atalanta e Milan sarebbero già sicure del posto perché la Juventus, che in linea teorica potrebbe raggiungere una delle due in classifica a 78 punti, ha lo scontro diretto a sfavore con entrambe. In un unico caso, in una classifica avulsa a tre (Atalanta, Juventus, Milan) in un risultato finale di 78 punti, potrebbero essere i rossoneri a pagare dazio nei confronti di orobici e bianconeri. Ma non è neanche detto (qui di seguito la combinazione di risultati possibili).

Per quanto concerne, invece, gli scontri diretti, Atalanta finora avanti con il Milan (il 23 maggio confronto diretto a Bergamo), Juventus ed in svantaggio con il Napoli. Milan avanti con Napoli e Juventus, finora in svantaggio con l'Atalanta. Napoli avanti con l'Atalanta, in pari con la Juventus (differenza reti, per ora, che premia gli azzurri) e dietro con il Milan. Insomma, un bel caos.

Il Napoli andrà a giocare a Firenze e poi chiuderà in casa la stagione al 'Diego Armando Maradona' contro l'Hellas Verona. La Juventus riceverà l'Inter, che vorrà onorare il suo Scudetto contro i rivali storici e poi sarà di scena all'ultima giornata sul campo del Bologna.

La Lazio, tenuta in vita davvero soltanto dall'aritmetica, avrà il derby contro la Roma per poi terminare la sua corsa a Reggio Emilia, affrontando il Sassuolo, squadra che punta la qualificazione in Conference League. Se non, addirittura, Europa League.