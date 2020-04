Coronavirus, Zaia: “Possibile allentare le misure prima del 4 maggio”

ULTIME NEWS – Luca Zaia, presidente della regione Veneto, non ha chiuso all’ipotesi di un allentamento delle misure restrittive prima del 4 maggio. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Le persone in isolamento in Veneto sono 12.723, 763 in meno rispetto a ieri; il numero dei positivi è di 15.692, 318 in più, ma il numero è proporzionale se si tiene conto del fatto che i tamponi sono stati 247.329. I ricoverati sono 1.477, calati di 79 unità da ieri. In terapia intensiva 190 letti occupati, meno 7 rispetto a ieri. I dimessi sono 2.051. I morti sono 900, in aumento”.

“Il Dpcm scade il 3 maggio e la nostra posizione è che il 4 maggio si possa aprire con tutte le regole e garanzie. Se si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato, in modo che ci possa essere più consapevolezza, lavorare piano piano, scaldare ai motori e andare a regime. Con questi numeri positivi, ma che ci dicono che il virus c’è, il vero tema sarà il ritorno in autunno. Quindi, abbiamo fatto una lunghissima videoconferenza con i direttori generali delle aziende sanitarie del Veneto, facendo una proiezione su settembre, ottobre, in cui dovremo farci trovare pronti a una ondata di infezioni”.

Attento Milan, perché l’Inter fa sul serio per Sandro Tonali: continua a leggere >>>