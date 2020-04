Calciomercato Milan – L’Inter accelera per Tonali: pronta l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Real Madrid, Juventus, Milan e Inter. Una concorrenza foltissima per Sandro Tonali, gioiellino classe 2000 del Brescia. Il centrocampista è un obiettivo rossonero ormai da tempo, ma attenzione ai nerazzurri, che sembrano decisi più che mai a bruciare tutti. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, il presidente Steven Zhang avrebbe dato il via libera per tentare l’assalto finale a Tonali, con la dirigenza decisa a chiudere l’operazione il prima possibile.

Il numero 4 delle 'Rondinelle' dovrebbe costare sui 50 milioni di euro, 40 di parte fissa e 10 di bonus. L'Inter prende in mano la situazione con convinzione: sarà la mossa decisiva?