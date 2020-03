Coronavirus, ufficiale la sospensione della Bundesliga

NEWS – Continua l’emergenza coronavirus anche nel mondo del calcio. Dopo la sospensione della Serie A e quello della Liga spagnola, è arrivato anche lo stop della Bundesliga e della Zweite Bundesliga, la seconda divisione tedesca. Ad annunciarlo la federazione tedesca attraverso il proprio account Twitter.

In mattinata i club tedeschi si erano riuniti proprio per fare pressione alla Federcalcio di sospendere il campionato, in modo da evitare il contagio tra i calciatori. A questo quel punto la decisione era scontata, visto che l’emergenza coronavirus non accenna per il momento a placarsi. Intanto spunta un retroscena: scontro tra Boban e Gazidis su Ibrahimovic.

