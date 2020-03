Coronavirus – Turchia, l’ex storico portiere Rustu in condizioni critiche

ULTIME NOTIZIE – Rustu Recber, storico portiere della Turchia per oltre 15 anni (120 presenza con la Nazionale), è in ospedale in condizioni critiche dopo aver contratto il coronavirus. A renderlo noto è la moglie Isil con un lungo post su Instagram.

“Abbiamo portato mio marito Rustu in ospedale con una diagnosi di Covid-19. Sembrava tutto normale e perciò siamo ancora sotto choc per quanto improvvisamente e velocemente si siano sviluppati i sintomi. Questo è un momento critico e difficile e la mia sola richiesta è che le persone abbiano una coscienza e siano rispettose nei nostri confronti. Il mio test è risultato negativo, come quello di mio figlio e di mia figlia. Rustu è in ospedale e non ci è permesso vederlo e il fatto di non poter stare con lui è la parte più dura. Dio è grande e mio marito è affidato ai dottori turchi. Passeranno anche questi giorni, per favore continuate a pregare”.

E a proposito di Coronavirus, l’ex Milan Patick Cutrone lancia un appello a tutti dopo essere guarito. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android