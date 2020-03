Coronavirus, l’appello di Cutrone: “Sono stato contagiato. Restate a casa”

ULTIME NEWS – Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina e ex giocatore del Milan, ha lanciato un appello sull’account Instagram della Croce Rossa italiana per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

"Sono stato contagiato anche io, ognuno faccia la sua parte, mi raccomando state a casa. La situazione sanitaria che sta affliggendo il nostro Paese e non solo ha coinvolto come diretto interessato anche me nel contagio, ragione per cui è importante che ognuno faccia la propria parte per uscirne al più presto insieme e più forti di prima – dice Cutrone -. Mi raccomando, restate a casa e seguite indicazioni delle istituzioni sanitarie ogni giorno. Fatelo per voi, per le persone a cui volete bene e per chi ogni giorno combatte in prima linea questa battaglia".

