Totti positivo al Covid-19

ULTIME NOTIZIE – Francesco Totti, ex leggenda della Roma, è risultato positivo al Covid-19: l’ex romanista è sintomatico. Lo riporta il quotidiano Repubblica che scrive come l’ex numero 10 giallorosso nei giorni scorsi ha avuto i sintomi tipici del Covid, compresa la febbre e una sensazione di debolezza. Per questo ha deciso di fare il tampone ed è risultato positivo.

