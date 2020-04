Coronavirus, Singer aveva previsto tutto: salvati i conti del fondo Elliott

NEWS MILAN – Il Sole 24 ore svela un retroscena molto interessante su Paul Singer, proprietario del fondo Elliott, che, come tutti sanno, ha in gestione il Milan. Lo scorso primo febbraio, mentre ancora nessuno era preoccupato dall’emergenza coronavirus, l’imprenditore aveva già raccomandato ai suoi collaboratori di far scorta di medicine e di beni di prima necessità, e soprattutto di uscire il meno possibile in quanto il Covid-19 era già in circolazione tra soggetti asintomatici.

Singer ci ha visto lungo, perchè il fondo Elliott, nonostante la crisi economica dovuta all’emergenza, è riuscito a chiudere il trimestre ancora con un risultato positivo del 2,2%, Elliott Associates dell’1,6%. Previsione che si è rivelata esatta dunque, ma Singer prevede problemi anche per il futuro: ai clienti del fondo Elliott ha scritto di aspettarsi una correzione dei mercati superiore al 50% rispetto ai massimi del mese di febbraio. Intanto il Milan è pronto a ripartire: il club rossonero chiede ai giocatori di rientrare, continua a leggere >>>